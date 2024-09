5 receitas com arroz para inovar o cardápio

Arroz de forno

Ingredientes

2 gemas de ovo

400 g de creme de leite

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

100 g de queijo muçarela picado

100 g de presunto picado

Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e orégano a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as gemas e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque o arroz, a cenoura, a ervilha, o frango, a muçarela e o presunto e misture. Após, unte um refratário com manteiga e faça uma camada com a mistura de ovos. Cubra com arroz e repita o processo até preencher toda a forma, finalizando com o arroz. Polvilhe com queijo parmesão e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.