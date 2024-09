6 receitas de sorvete fit para os dias quentes

Sorvete de manga (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Durante os dias quentes, os sorvetes estão entre as opções mais procuradas como forma de se refrescar, uma alternativa prática e gostosa que ajuda a espantar o calor. No entanto, se você está de dieta, as opções industrializadas nem sempre são ideais, afinal algumas delas contêm gorduras saturadas, prejudiciais tanto à alimentação quanto à saúde. Por isso, selecionamos 6 opções de sorvetes fit saborosos e naturais para você se deliciar. Confira! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sorvete de manga Ingredientes 10 mangas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 5 colheres de sopa de proteína de baunilha Modo de preparo Em um recipiente com tampa, coloque a manga e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha a manga em um liquidificador, adicione a proteína de baunilha e bata até obter um creme espesso. Transfira o sorvete novamente para o recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com pasta de amendoim Ingredientes 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 3 colheres de sopa de pasta de amendoim Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas e a pasta de amendoim e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para forminhas de picolé e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida. Sorvete de limão (Imagem: BennyPwong | Shutterstock) Sorvete de limão Ingredientes 2 xícaras de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de raspas de limão

1 xícara de chá de leite em pó

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de xilitol Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Dica: sirva com casca de sorvete. Sorvete de banana, abacaxi e coco Ingredientes 200 g de abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 200 g de banana descascada e cortada em rodelas

10 g de coco ralado Modo de preparo Em um recipiente, coloque o abacaxi e as bananas e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha as frutas em um liquidificador e bata até obter um creme espesso. Adicione o coco ralado e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Sirva em seguida. Sorvete de morango e iogurte Ingredientes 300 g de morangos congelados

200 g de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de mel Modo de preparo No liquidificador, bata os morangos congelados e o iogurte até formar um creme. Adicione o mel para um toque mais doce. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.