5 receitas deliciosas para o churrasco vegetariano

Descasque as cebolas-roxas e corte-as em 4 partes. Reserve. Em uma panela com água, coloque as rodelas de milho-verde e leve ao fogo médio. Espere atingir o ponto de fervura e deixe cozinhar por 5 minutos. Retire do fogo e reserve. Retire as sementes dos pimentões e pique-os em 6 partes. Em um recipiente, coloque os pimentões picados, as rodelas de abobrinha, as rodelas de milho-verde, as cebolas-roxas e os tomates-cereja. Adicione azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar no tempero por 4 horas.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o pimentão e a cenoura e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 5 minutos. Junte o tomate e a banana-da-terra, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o tomate desmanchar e a cenoura ficar macia. Após, coloque a farinha de mandioca e mexa até que ela fique levemente dourada. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de maionese vegana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju gelado

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de amido de milho

1 xícara de chá de óleo de girassol

200 g de milho-verde

200 g de ervilha

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

5 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Suco de 2 limões

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de castanha-de-caju, o suco de limão, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Sem desligar o liquidificador, abra a tampa central e, aos poucos, adicione o óleo de girassol até a maionese engrossar. Após, transfira a maionese para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, coloque as batatas e as cenouras em duas panelas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde e as ervilhas. Misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Adicione a maionese e mexa até incorporar com os legumes. Sirva em seguida.

Berinjela grelhada com molho de ervas

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias finas

cortadas em fatias finas 2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

Salsinha, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, pincele as fatias de berinjela com azeite. Coloque-as na grelha da churrasqueira aquecida e cozinhe por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem macias e com marcas de grelha douradas. Em outra tigela, misture o azeite, o alho, o limão, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas para formar o molho. Mexa bem. Sirva a berinjela grelhada com o molho por cima.