Veja os sintomas e o tratamento do câncer de tireoide

Diagnóstico precoce da doença é importante para o sucesso no tratamento

O câncer de tireoide registra o maior crescimento global, sendo mais frequente em mulheres e predominante em áreas com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2023, a doença correspondeu a cerca de 2,6% dos casos.

O câncer de tireoide é um tipo de tumor que se forma na glândula tireoide, localizada na parte frontal do pescoço, responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo. As causas ainda não são totalmente claras, mas alguns fatores de risco estão associados ao seu desenvolvimento, como a exposição a radiações, histórico familiar da doença e certas mutações genéticas.

Sintomas do câncer de tireoide

Segundo o Dr. Erivelto Volpi, médico especialista em doenças da tireoide e da paratireoide, os primeiros sinais da doença incluem presença de nódulos no pescoço, alterações na voz e dificuldade para engolir. Esses indícios, porém, podem ser facilmente confundidos com outras condições.