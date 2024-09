Saiba como se preparar para a redação na reta final do Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro, ocorrerão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Nesse cenário, a fim de garantir um bom desempenho, especialmente na redação, os estudantes devem compreender as exigências específicas do exame.

De acordo com Julia Serrano, linguista da plataforma Redação Nota 1000, a preparação adequada é crucial. “Estudar para realizar essa prova é muito importante. Algumas práticas que podem ajudar incluem a compreensão do formato cobrado na redação do Enem e suas particularidades, como exigência do repertório sociocultural e a apresentação de uma proposta interventiva, que solucione o problema apresentado”, explica a especialista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, Julia Serrano ensina como os vestibulandos podem se preparar para a redação nesta reta final e quais temas podem ser abordados. Confira!