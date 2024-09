Veja como a terapia energética pode auxiliar no emagrecimento

Terapia energética ajuda a alinhar os chakras e aumenta o bem-estar do corpo (Imagem: Silver Place | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Com os dias mais quentes se aproximando, muitas pessoas começam a buscar o tão desejado “shape” para se sentirem bem no calor. O objetivo mais comum: emagrecer. Para alcançar esse resultado, é fundamental manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente e ter acompanhamento médico. No entanto, se ainda assim perder peso é uma tarefa difícil, pode ser que você esteja passando por um bloqueio energético. “Nós não podemos separar a vida material da espiritual, pois elas caminham juntas. Então, por mais que você esteja seguindo à risca uma dieta e não falhando na academia, se você estiver com algum desequilíbrio energético, emagrecer pode realmente se tornar uma missão impossível”, esclarece a terapeuta holística especialista em radiestesia, Mariana Tortella. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pensando nisso, a seguir, Mariana Tortella ensina como utilizar cristais e gráficos radiônicos para ajudar no processo de emagrecimento e acelerar os resultados. Confira!

Equilíbrio do chakra umbilical Existe um chakra que está totalmente relacionado ao processo de ganho de gordura e desaceleração do metabolismo: o chakra umbilical. Ele carrega tanto a vertente emocional quanto a vertente física, e uma se relaciona com a outra. Quando o chakra umbilical está em desequilíbrio, a pessoa lida com muitas emoções ao mesmo tempo e acaba se desestabilizando emocionalmente, fazendo com que ela “coma as emoções”. De um ponto de vista físico, este chakra controla todo o processo digestivo. Então, quem está lidando com muitas emoções ao mesmo tempo, tem o metabolismo reduzido e acaba ganhando quilos extras. Conte com a ajuda dos cristais O primeiro passo para emagrecer, de acordo com a terapeuta, é estar com todos os chakras em equilíbrio, principalmente o umbilical. Para fazer essa harmonização em casa, basta utilizar dois tipos de cristais na região do ventre: os de cores mais amareladas e a apatita, de cor azul.

“O cristal amarelo ajuda a manter a pessoa sob controle emocional e firme na prática de atividade física e na dieta, com mais controle sobre a fome. Já a apatita é um cristal específico que acelera o metabolismo. E esses dois cristais podem ser utilizados ao mesmo tempo”, diz a terapeuta holística. Nesse sentido, ela sugere utilizar a apatita o dia inteiro, durante uma semana, colocando, por exemplo, no bolso da calça para ir trabalhar. Já os cristais amarelos, utilizar por 15 minutos só na região do umbigo, durante dois ou três dias seguidos. Descanse alguns dias e volte a colocar esse cristal na região do ventre novamente​. Gráfico radiônico acelera o metabolismo e faz a pessoa se sentir com mais vitalidade (Imagem: VladKK | Shutterstock)

Uso do gráfico radiônico Outro passo para potencializar o tratamento é utilizar o gráfico radiônico alta vitalidade, encontrado facilmente na internet, tanto para venda quanto para impressão. De acordo com a especialista, ele acelera o metabolismo, regenera as células e faz com que a pessoa se sinta com mais vitalidade, energia e saúde. Geralmente, isso é necessário para se manter em um processo de dieta e de prática de exercícios físicos. “Você pode tanto colocar uma foto sua 3×4 atualizada dentro do Alta Vitalidade e deixar ali, agindo por uma semana, quanto colocar um copo de água todos os dias à noite em cima do Alta Vitalidade e, de manhã, beber essa água, que à medida que vai sendo ingerida, vai revitalizando, te dando mais energia e disposição”, explica. Mariana Tortella reforça que não basta apenas usar os gráficos e cristais para emagrecer, é preciso também manter uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos regularmente. “O tratamento energético é apenas uma forma de manter a pessoa nesse ciclo, em que ela vai fazer a parte dela, para ela conseguir se manter tanto emocionalmente quanto fisicamente”, finaliza.