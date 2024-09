7 dicas práticas para cultivar a paciência

Em uma era marcada por avanços tecnológicos rápidos e gratificação instantânea, a paciência pode parecer uma virtude antiquada. No entanto, pesquisas recentes e especialistas, como a psicóloga Dra. Cristiane Pertusi, ressaltam a importância crescente desta habilidade, não apenas como um traço de caráter, mas como um componente crucial para a saúde e o bem-estar pessoal.

Estudos têm vinculado a impaciência e a hostilidade a um risco aumentado de hipertensão e doenças cardiovasculares. Uma pesquisa significativa publicada no Journal of the American Medical Association encontrou uma forte correlação entre jovens adultos que exibem altos níveis de impaciência e o desenvolvimento subsequente de hipertensão. De fato, aqueles com as maiores pontuações em urgência temporal tiveram um risco 84% maior de desenvolver alta pressão arterial ao longo de 15 anos, comparado àqueles com os menores níveis.

A Dra. Cristiane Pertusi enfatiza que a paciência não é apenas uma habilidade passiva, mas está ativamente envolvida na regulação emocional e na manutenção da saúde. “A paciência é fundamental para o desenvolvimento da regulação emocional. Técnicas de respiração, mindfulness e práticas meditativas são essenciais para treinar o cérebro a reagir de maneira mais calma e medida diante das adversidades”, explica.