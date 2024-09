5 receitas vegetarianas com berinjela

Quando se fala em refeições vegetarianas, a berinjela é uma das estrelas mais saborosas e completas. Com sua textura única e capacidade de absorver temperos, ela transforma as refeições. Se está à procura de alternativas para seu dia a dia, confira estas cinco receitas que trazem o melhor deste vegetal para sua mesa. Prepare-se para se deliciar com estas opções incríveis!

Rolinhos de berinjela recheados com tofu

Ingredientes

2 berinjelas

200 g de tofu firme

firme 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha e manjericão)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento, cerca de 0,5 cm de espessura. Pincele as fatias com azeite de oliva dos dois lados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, grelhe as fatias de berinjela em uma frigideira quente, em fogo médio, por cerca de 2-3 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e macias. Reserve.

Em um processador de alimentos, coloque o tofu, o alho, o suco de limão, o azeite de oliva e as ervas frescas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e processe até obter uma mistura cremosa e homogênea. Coloque uma colher de sopa do recheio de tofu sobre uma extremidade de cada fatia de berinjela grelhada. Enrole delicadamente até formar os rolinhos e prenda com um palito, se necessário. Repita o processo com todas as fatias. Disponha os rolinhos de berinjela em um prato e sirva.