5 grandes filmes que estreiam no cinema em outubro

O cinema promete uma série de estreias empolgantes para o mês de outubro, atraindo diversos públicos. Entre os destaques, a esperada sequência “Coringa: Delírio a Dois” mergulha ainda mais fundo na mente do icônico anti-herói, enquanto “Venom: A Última Rodada” traz ação eletrizante e efeitos visuais de tirar o fôlego. Para a família, “Robô Selvagem” promete encantar tanto crianças quanto adultos com suas aventuras cativantes.

A história do filme, dirigido por Todd Phillips, acontece logo após os eventos de Coringa (2019). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) aguarda julgamento enquanto sua vida no Asilo Arkham se complica ainda mais. Nesse meio tempo, ele desenvolve um relacionamento com a Dra. Harleen Quinzel, também conhecida como Harley Quinn (Lady Gaga), uma psicóloga que se torna sua admiradora e, eventualmente, cúmplice.

O longa explora a luta interna de Arthur com sua identidade e a conexão tumultuosa com Harley Quinn. Ao longo da trama, os dois personagens embarcam em um romance marcado por insanidade e caos. O diferencial do filme é o formato musical, que serve como uma metáfora para o estado mental distorcido do protagonista, levando-o a expressar suas emoções por meio da música.

2. Robô Selvagem (10/10)