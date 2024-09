10 perguntas e respostas sobre os benefícios da banana

A banana, seja ela nanica, prata, ouro, maçã ou da terra, lidera a lista de frutas mais consumidas no Brasil. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média é de 25 quilos de banana por ano para cada brasileiro.

Para muitos, é uma identidade nacional e, no campo, ela também se destaca: o país é o maior produtor da América Latina e o quarto no mundo. Dados do IBGE apontam que temos mais de 455 mil hectares de áreas plantadas, que equivalem a cerca de 6,8 milhões de toneladas de banana. Além de serem exportadas, geram renda com artesanato feito com as folhas da planta.

Além disso, a fruta faz bem para saúde e possui vários nutrientes tanto na polpa como na casca. É rica em fibras; fonte de carboidratos e vitaminas C e B6 e provitamina A; possui minerais como potássio, magnésio, zinco e fósforo; entre outros nutrientes benéficos para o organismo.