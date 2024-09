8 cuidados ao começar a praticar corrida

A corrida é uma das atividades físicas mais populares entre os brasileiros, conquistando adeptos em todas as regiões. Entre 2022 e 2023, o número de eventos de corridas de rua aumentou em 20%, segundo a Associação Brasileira de Corridas de Rua (ABCR), e estima-se que mais de 13 milhões de pessoas no país pratiquem essa modalidade regularmente. O esporte traz diversos benefícios à saúde e tem se tornado uma opção cada vez mais comum para quem busca uma vida mais ativa.

Tal crescimento está atrelado a acessibilidade do exercício, afinal basta um par de tênis confortáveis e muita disposição para colocar o pé na estrada — ou na esteira. Para tornar as coisas ainda melhores, os resultados costumam aparecer rápido, em forma de redução do estresse, melhora da ansiedade e do sono, além de progresso na capacidade cardiovascular.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para os novos praticantes, é importante minimizar o risco de lesões. Nesse sentido, deve-se começar a correr de forma gradual, sem pressa, com trechos curtos e alternando entre caminhada e corrida. Confira abaixo 8 dicas do Dr. Wander Ama, ortopedista especializado em medicina esportiva da Soldiers Nutritions, que, além de médico, é um corredor ativo!