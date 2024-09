4 receitas saudáveis para o Dia do Sorvete

Sorvete de manga (Imagem: Batti | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Em 23 de setembro é celebrado o dia do sorvete. Criado pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), em 2002, a data visa incentivar o consumo do doce; por isso, ocorre um dia depois do início da primavera. Considerada uma paixão nacional, a iguaria pode ser preparada com diferentes tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 4 receitas saudáveis e naturais para você preparar em casa. Confira! Sorvete de manga Ingredientes 2 mangas descascadas, cortadas em cubos e congeladas

200 g de iogurte natural Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os pedaços de manga e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Sorvete de banana com castanha-do-pará Ingredientes 3 bananas descascadas, cortadas em cubos e congeladas

2 colheres de sopa de leite

30 g de castanha-do-pará picada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas e o leite e bata por 4 minutos. Adicione a castanha-do-pará e bata novamente até triturar. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida. Sorvete de abacate com hortelã (Imagem: zarzamora | Shutterstock) Sorvete de abacate e hortelã Ingredientes 200 ml de leite de coco

Polpa de 1 abacate amassada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de coco, o mel, as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador até endurecer. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.