6 receitas saborosas com frango para a sexta-feira

Em uma panela, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa e suco de limão. Adicione as cebolas e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon, atando-os com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Depois, retire do forno e sirva em seguida.

Frango à parmegiana

Ingredientes

1 kg de filé de frango

2 ovos batidos

Farinha de rosca e farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Molho de tomate, queijo muçarela e parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Após, passe os filés na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés de frango e frite-os até dourar. Transfira para um prato com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e, depois, disponha em um refratário. Cubra com o molho de tomate e os queijos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com arroz e batata-frita.

Frango assado com limão e ervas

Ingredientes

1 frango inteiro

Suco de 2 limões

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de ervas secas (orégano, tomilho, alecrim)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de limão, o alho, o azeite, as ervas secas, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Após, em um refratário, disponha o frango e tempere com a mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora, virando na metade do tempo para assar por completo. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.