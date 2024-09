6 curiosidades sobre o homem do signo de Libra

Librianos adoram conhecer gente nova, viver em conjunto, compartilhar e estar rodeados de pessoas interessantes que podem mostrar coisas novas a eles. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma Thaís Mariano.

Regido por Vênus, Libra é o sétimo signo do zodíaco. O elemento dos librianos é o Ar e as pedras da sorte são safira e opala. Eles apreciam aromas como baunilha, rosas-vermelhas e morango. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta a astróloga Thaís Mariano.

2. São justos

Os homens do signo de Libra são naturalmente bons em resolver conflitos, sendo diplomáticos em seus relacionamentos e no trabalho. Eles escolhem as palavras com cuidado para encontrar pontos de concordância com as pessoas. Além disso, valorizam muito a justiça. Querem que todos tenham a chance de falar e procuram manter as coisas equilibradas.

No entanto, quando diz respeito a decisões pessoais, eles tendem a demonstrar dificuldade nas escolhas. “A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior, mas nem sempre aplicam as mesmas regras para eles mesmos”, analisa o astrólogo Brendan Orin.