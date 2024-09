6 curiosidades sobre a mulher do signo de Libra

Libra, o sétimo signo do zodíaco, é classificado como cardinal, governado pelo planeta Vênus e responsável pela regência da casa 7 no Mapa Astral. As mulheres librianas exalam charme e delicadeza. Essas nativas gostam da elegância na hora de escolher roupas e acessórios, independentemente do estilo. “Não importa se são roupas caras ou aquelas que todo mundo tem no fundo do guarda-roupa. Uma libriana sempre estará perfeita no look e com um sorriso nos lábios”, conta o astrólogo Brendan Orin.

A seguir, confira outras curiosidades sobre a mulher do signo de Libra!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Inteligente e justa

Libra é classificado como um signo do elemento Ar elevado. Isso implica que, ao interagir com os outros, a librina possui uma mentalidade perspicaz, semelhante à de uma juíza – como o símbolo do zodíaco –, e atua como uma mediadora nata que consegue perceber imparcialmente as várias facetas de uma questão e advogar de maneira articulada por cada uma delas. “Possui inteligência perspicaz e o tino para os negócios, em especial os que envolvem networking e comunicação. Essas áreas podem levá-la a conquistar todos os sonhos”, explica Brendan Orin.