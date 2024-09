5 receitas de pudim sem lactose

Aprenda a preparar opções práticas e deliciosas para agradar pessoas com intolerância

Em uma panela, aqueça uma xícara de chá de açúcar a fogo baixo, mexendo constantemente, até derreter e adquirir uma cor dourada. Cuidadosamente, adicione a água e continue mexendo até obter uma calda lisa. Despeje a calda no fundo da forma de pudim e espalhe uniformemente. Deixe esfriar.

A receita de pudim é um clássico. Isso porque é uma sobremesa tradicional e muito apreciada nas mesas dos brasileiros, sendo presença constante em ocasiões especiais e no dia a dia. Apesar de seu preparo original levar ingredientes como leite condensado e leite de vaca, que contêm lactose, é possível preparar versões sem lactose para atender às necessidades de pessoas com intolerância.

Em um liquidificador, bata as mangas , o leite de soja, o açúcar restante e os ovos até obter uma mistura lisa. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada. Leve ao forno preaquecido em temperatura média e em banho-maria por aproximadamente 1 hora. Espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas antes de desenformar.

Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, uma xícara de chá de açúcar, os ovos, o amido de milho e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Em seguida, despeje a mistura na forma caramelizada. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora. Após, retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira até o momento de desenformar. Sirva gelado.

Pudim de banana com calda de canela

Ingredientes

3 bananas maduras

400 ml de leite de aveia

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

4 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de água

Água para banho-maria

Canela em pó para decorar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar demerara e aqueça em fogo médio, sem mexer, até derreter nas bordas. Assim que o açúcar começar a caramelizar, gire suavemente a panela, até que todo o açúcar esteja derretido e dourado. Acrescente a água com cuidado (pode espirrar), mexendo devagar até obter uma calda lisa. Retire do fogo e despeje no fundo da forma de pudim, espalhando por toda a base. Reserve.

Em um prato, amasse as bananas com um garfo até formar um purê bem homogêneo. Em uma tigela grande, bata os ovos ligeiramente com um fouet. Adicione o leite de aveia, a canela e a essência de baunilha, misturando bem. Incorpore o purê de banana à mistura líquida, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem combinados.

Despeje a mistura de banana e ovos sobre a calda na forma de pudim. Cubra a forma com papel-alumínio, perfurando levemente o centro para permitir a saída do vapor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Para verificar o ponto, espete um palito no centro; se sair limpo, está pronto.