6 sinais de uma pessoa “desbussolada”

Pessoa “desbussolada” é aquela que recua, não arrisca, não escolhe, não conclui. Não está claro o que deseja, e a torna um indivíduo sem norte. Ela apresenta dificuldade de fazer escolhas diante das múltiplas possibilidades e a mente fechada para o novo – embora o discurso dela seja de liberdade. Ela se perde diante dos fracassos, sentindo profunda frustração e, daí em diante, sua vida vira um caos – quando não deveria.

Sinais de uma pessoa “desbussolada”

Mudar com frequência de trabalho e não ficar bem em nenhum; Matricular-se em cursos e não os iniciar ou, quando começar, não os concluir; Querer e tentar fazer tudo dentro de uma expectativa de perfeição, como ser um pai modelo, um funcionário do ano, o cristão exemplar; Não saber e não conseguir fazer escolhas simples, como olhar um cardápio e dizer: “quero isto!”; Não ter gostos definidos, como uma cor, uma música, uma comida, um lugar, um momento; Viver no automático.

A internet pode ser contribuído para este processo de se perder (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Internet ajuda no processo de se perder

A globalização ajudou no “desbussolamento”. Com ela, chegou a internet, que pode ser a maior inimiga nesse processo de se perder. Um exemplo: alguém inicia uma pesquisa pela palavra “flores” em uma plataforma de buscas, pois quer conhecer alguns tipos; mas, em pouco tempo, passará a ver sapatos com flores, músicas com a palavra flores, flores na culinária, e por aí vai. A questão inicial se perde, ao ponto de não se lembrar do desejo inicial. Não há uma bússola que se mantenha. Naufraga na internet e na vida.