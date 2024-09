6 benefícios da castração para fêmeas de cães e gatos

O procedimento reduz o risco de tumores, infecções uterinas e câncer, além de ajudar no controle populacional

A castração é um procedimento que proporciona inúmeros benefícios à saúde dos animais de estimação. Nas fêmeas de cães e gatos, a remoção dos ovários e do útero reduz de forma significativa o risco de câncer mamário e previne infecções uterinas, como a piometra.

De acordo o veterinário Thiago Henrique Carvalho de Souza, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Itabuna, a castração também pode impactar positivamente o comportamento do animal. “As fêmeas castradas, sejam cães ou gatos, não entram no cio, o que evita comportamentos associados a esse período, como miados excessivos e agitação”, enfatiza.

Melhor idade para a castração

Conforme o especialista, a idade ideal para a castração pode variar, mas, tradicionalmente, recomenda-se que cães e gatos sejam castrados entre sete e nove meses. Ele observa que, em algumas situações, a castração precoce – entre quatro e cinco meses – pode ser indicada, especialmente para o controle populacional em abrigos.