6 cursos em alta no mercado para quem vai prestar vestibular

A diversidade de cursos oferecidos nas universidades brasileiras reflete as múltiplas possibilidades de carreiras e caminhos profissionais disponíveis. Com opções que vão das ciências exatas às humanas, passando por áreas tecnológicas, biológicas e artes, o estudante pode escolher, antes de prestar o vestibular, o campo que mais se alinha aos seus interesses e habilidades – além de poder optar por uma graduação que apresenta uma demanda maior no mercado de trabalho. Abaixo, veja quais são elas! 1. Ciências de dados Com o crescimento da era digital, a demanda por cientistas de dados aumentou significativamente. Esses profissionais analisam grandes volumes de dados para gerar ideias estratégicas em empresas de diversos setores. O curso envolve programação, estatística e análise de dados, com excelentes perspectivas salariais e mercado em expansão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 2. Engenharia de software A transformação digital impulsionou a demanda por engenheiros de software, responsáveis por desenvolver, testar e manter sistemas e aplicativos. O curso oferece uma base sólida em programação e arquitetura de sistemas, e os profissionais têm grande empregabilidade, especialmente em startups e empresas de tecnologia. De acordo com o relatório de 2023 da IEE Software, a demanda por esses profissionais deve crescer 25% até 2030.

3. Biotecnologia A biotecnologia é um campo emergente que combina biologia e tecnologia para criar soluções inovadoras para saúde, agricultura e meio ambiente. O curso prepara profissionais para atuar em laboratórios e empresas de pesquisa, com crescente demanda em áreas como genética e desenvolvimento sustentável. Aumento da preocupação com a saúde e o bem-estar animal tem oferecido destaque ao curso de medicina veterinária (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) 4. Medicina veterinária O curso de medicina veterinária tem ganhado destaque, especialmente com o aumento da preocupação com a saúde animal e o bem-estar de animais. Além do cuidado clínico, veterinários podem atuar em áreas como pesquisa, agropecuária e indústria de alimentos, com um mercado diversificado e em crescimento. Segundo um levantamento do Instituto Pet Brasil feito para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a área veterinária cresce 13% ao ano, necessitando, assim, de profissionais especializados.