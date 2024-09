7 benefícios da romã para a saúde e formas criativas de usá-la

A romã é rica em polifenóis, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Isso pode proteger as células contra danos oxidativos, reduzindo o risco de doenças crônicas, como o câncer e doenças cardíacas .

Estudos científicos mostram que o HDL (colesterol bom) ajuda a retirar as moléculas de gordura de dentro das células e possibilita que elas sejam eliminadas pelo organismo. “O LDL colesterol faz exatamente o contrário, fixando estas moléculas de gordura dentro das células, provocando a formação de radicais livres, que são prejudiciais ao organismo e aceleram o envelhecimento do corpo”, esclarece o cardiologista Allan Cembranel.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Fortalece o sistema imunológico

Rica em vitamina C, a romã pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, promovendo uma maior resistência a infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

A romã ajuda na regulação dos níveis de açúcar no sangue (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

4. Controle do diabetes

A romã pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Um estudo publicado na revista científica Current Developments in Nutrition, por exemplo, revelou que o suco desta fruta é capaz de alterar os níveis de açúcar no sangue de forma positiva em apenas 15 minutos. Contudo, é importante lembrar que a bebida não deve substituir o tratamento médico e o acompanhamento de um especialista.