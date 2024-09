5 receitas para combater os efeitos do tempo seco no corpo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Durante o tempo seco, manter a hidratação e cuidar da saúde são fundamentais, e as receitas caseiras podem ser grandes aliadas nesse processo. Preparar sucos, por exemplo, são uma excelente maneira de repor líquidos e fornecer vitaminas essenciais. Enquanto as saladas oferecem uma combinação de gorduras saudáveis e antioxidantes que favorecem o bem-estar geral. Veja!

Salada de folhas verdes com abacate

Ingredientes

200 g de folhas de alface, rúcula e espinafre

Polpa de 1/2 abacate cortada em fatias

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture delicadamente as folhas verdes com o abacate. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

Creme de abóbora com cenoura (Imagem: Goiipic | Shutterstock)

Creme de abóbora com cenoura

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 l de caldo de legumes caseiro

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abóbora e a cenoura e refogue por 5 minutos. Adicione o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo e cozinhe até que a abóbora e a cenoura estejam macias. Com um mixer de imersão, bata até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.