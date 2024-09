Conheça os sintomas da trombose e veja como tratar

O acompanhamento médico contínuo é essencial para quem está em situações de maior vulnerabilidade, como pacientes com predisposição genética ou histórico familiar da doença. Apesar de as medidas preventivas reduzirem significativamente as complicações, elas nem sempre eliminam o risco por completo.

Uso de anticoagulantes

Nos últimos anos, houve avanços no tratamento da trombose com o desenvolvimento de anticoagulantes orais diretos. “Os novos anticoagulantes trouxeram uma significativa evolução no tratamento, reduzindo os riscos de complicações graves, como hemorragias. Essa classe de medicamentos simplificou o processo, eliminando a necessidade de monitoramento constante, o que melhora a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é essencial um controle e acompanhamento regular com um especialista”, explica o Dr. Ivan Casella.

Em casos mais graves, cirurgias específicas para remover o coágulo podem ser realizadas por meio de técnicas endovasculares. Contudo, esses procedimentos são indicados apenas para casos muito graves, devido aos riscos envolvidos.