5 shakes caseiros ricos em proteínas

No liquidificador, adicione a aveia em flocos e bata até obter uma farinha fina. Acrescente o café gelado, o whey protein, o leite de amêndoas, a canela em pó e o mel. Bata tudo em alta velocidade por 1 minuto. Coloque gelo em um copo grande e despeje o shake por cima. Bata o leite vegetal até formar uma espuma e adicione por cima. Decore com grãos de café e um pau de canela e sirva imediatamente.

Shake de abacate com cacau

Ingredientes

Popa de 1/2 abacate maduro

1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

1 xícara de chá de leite de coco gelado

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de whey protein sabor pistache

1/2 colher de chá de canela em pó

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a polpa de abacate com o cacau em pó e a canela. Adicione o leite de coco, o mel e o whey protein. Bata até obter uma mistura homogênea. Verifique a consistência e adicione gelo para deixar mais cremoso e refrescante. Bata novamente até que o shake atinja uma textura bem homogênea e cremosa. Sirva imediatamente.

Shake de amêndoas com morango e chia

Ingredientes

6 morangos frescos

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas

1 colher de sopa de chia

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de gelo

Modo de preparo

Hidrate, em um recipiente, a chia em água por 15 minutos, mexendo de vez em quando. Toste levemente as amêndoas laminadas em uma frigideira em fogo médio. No liquidificador, coloque os morangos, o leite de amêndoas, o mel e a chia hidratada. Bata tudo até obter um shake cremoso e homogêneo. Adicione gelo e bata por mais 30 segundos. Decore com as amêndoas torradas por cima e sirva.