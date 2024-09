4 mitos e verdades sobre o signo de Libra

Astróloga explica as principais questões envolvendo os librianos

Quando falamos sobre Libra, imediatamente pensamos em equilíbrio e diplomacia. No entanto, existem muitos equívocos que cercam esse signo, que vão desde sua personalidade até a forma como lida com as emoções. Para esclarecer essas dúvidas, confira, abaixo, 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!

1. Librianos são indecisos

Mito: na verdade, os librianos são bem decididos. Contudo, devido ao desejo de agradar a todos e não gerar desarmonia, acabam por optar pelo que é melhor ou deixar que o outro escolha.

2. Librianos são compreensivos

Verdade: os nativos de Libra possuem uma grande habilidade para compreender diferentes pontos de vista, sem julgamento e com acolhimento.