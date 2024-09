10 dicas infalíveis para se proteger de golpes virtuais

No início de 2024, de acordo com dados da pesquisa Check Point Researc, houve um crescimento de 38% nos crimes cibernéticos no Brasil, colocando o país na segunda posição no ranking mundial de ocorrências. Com o avanço tecnológico e a expansão do uso de dispositivos digitais, os criminosos exploram brechas, principalmente em operações financeiras e serviços online, para cometer essas fraudes. Esse cenário exige maior atenção por parte dos usuários, bem como investimentos em segurança digital para proteger dados e evitar prejuízos.

Segundo levantamento da SAS Institute (empresa de software), 80% dos consumidores brasileiros já sofreram algum tipo de fraude digital. Se considerados apenas os golpes via Pix, boletos falsos e fraudes com cartão de crédito, o prejuízo soma R$ 71,4 bilhões em 12 meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O mestre em Computação Aplicada e professor do curso técnico em Informática da Escola Técnica Tupy (ETT), Marcelo Petri diz que a proteção contra crimes cibernéticos é condição essencial para “sobreviver” no mundo digital. “A dependência na internet e em dispositivos conectados deixou os usuários suscetíveis às ameaças virtuais, cada vez mais frequentes e sofisticadas”.