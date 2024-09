5 receitas com coxão duro para o almoço

Picadinho de coxão duro com batata e cenoura (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O coxão duro é um corte versátil e saboroso que, apesar de ser mais firme, pode ser transformado em pratos suculentos e repletos de aroma. Seja cozido, assado ou em composições mais elaboradas, essa carne é perfeita para compor suas refeições de maneira deliciosa e nutritiva. Por isso, a seguir, confira 5 receitas com coxão duro para você inovar o seu almoço! Picadinho de coxão duro com batata e cenoura Ingredientes 400 g de coxão duro

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de água quente

100 g de batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 250 de mini cenoura sem casca

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o coxão duro, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte as batatas e as cenouras e cozinhe, sem pressão, por mais 20 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida. Coxão duro recheado Ingredientes 1 peça de coxão duro sem gordura

1 linguiça calabresa longa

2 cebolas descascadas e picadas

8 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de sal

300 ml de vinagre

1/2 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída Modo de preparo Em uma forma, coloque o coxão duro e, com o auxílio de uma faca, faça furos na superfície da carne. Depois, faça um corte no centro da peça e coloque a linguiça dentro. Reserve.

Em um recipiente, coloque a cebola, o alho, o sal, o vinagre e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a carne com a mistura e cubra com pape-alumínio. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 1 hora. Após, retire o pape- alumínio e volte a carne ao forno até ficar dourada e macia. Após, retire do forno e sirva em seguida. Carne louca de coxão duro Ingredientes 1 kg de coxão duro

250 ml de vinagre

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 pimentão verde sem sementes e picado

verde sem sementes e picado 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

200 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinagre e os pimentões e refogue por 5 minutos. Junte o coxão duro e refogue até perder a cor avermelhada. Depois, acrescente o molho de tomate e misture bem. Cubra com a água, tampe a panela e cozinhe por 1 hora após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Desfie a carne e sirva acompanhada com o molho do cozimento. Coxão duro com vinho tinto (Imagem: Nagy Julia | Shutterstock)