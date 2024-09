5 dicas para identificar a anemia infantil

A anemia infantil é uma condição comum, especialmente em crianças pequenas e ocorre quando há uma diminuição no número de glóbulos vermelhos ou na quantidade de hemoglobina no sangue. É essencial que os pais estejam atentos aos sinais e saibam como agir para garantir o bem-estar do filho.

Efeitos da deficiência de ferro

Estudos mostram que a deficiência de ferro, uma das causas mais comuns de anemia, está diretamente associada a dificuldades de aprendizado, problemas de concentração e atraso no desenvolvimento motor.

“O ferro desempenha papéis importantes no organismo, principalmente na formação da hemoglobina, que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos e órgãos. Ele também é essencial na produção de mioglobina, responsável por armazenar oxigênio nos músculos. Além disso, o ferro participa na síntese de DNA e na função de várias enzimas, influenciando o metabolismo celular e a imunidade”, explica a médica e professora do curso de Medicina da Unime Lauro de Freitas, Lilian Maria Burlacchini de Carvalho.