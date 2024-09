5 dicas para cuidar da imagem profissional nas redes sociais

Cuidar da imagem nas redes sociais é essencial para construir uma reputação sólida e respeitosa profissionalmente. Em um cenário no qual as interações on-line são rápidas e o impacto, imediato, as pessoas precisam gerenciar cuidadosamente o conteúdo que compartilham, garantindo que ele esteja alinhado com seus valores e objetivos. A seguir, veja dicas de cuidar da imagem profissional no mundo virtual:

1. Tenha um perfil coerente com a sua carreira

Seu perfil virtual deve refletir sua trajetória e metas. “Mantenha uma imagem profissional nas redes sociais. Muitas empresas avaliam as redes de seus candidatos. Evite publicações controversas ou inadequadas e, se possível, se posicione no LinkedIn, siga especialistas, interaja em publicações, mas sempre de forma consciente”, enfatiza Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH. Além disso, use uma foto de perfil formal e escolha uma biografia clara que destaque suas habilidades e experiências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

2. Publique conteúdos que reforcem a sua expertise

Compartilhe informações, artigos e reflexões que mostrem seu conhecimento na sua área de atuação. Publicações consistentes e relevantes ajudam a fortalecer sua autoridade e atrair contatos de interesse. Evite postar temas que não tenham relação com seus objetivos profissionais, pois podem desviar a percepção sobre você.