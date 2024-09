12 mitos e verdades sobre dietas emagrecedoras

Nutricionista esclarece as principais dúvidas sobre a influência da alimentação no peso

Mito. Tudo depende do objetivo da dieta e das particularidades do indivíduo. Sucos e chás, por exemplo, são bebidas que podem ser consumidas quando bem orientadas.

Verdade. As gorduras em geral possuem um efeito de saciedade no nosso organismo, por terem concentração de gordura e boa quantidade de fibras.

8. Podemos fugir da dieta no fim de semana?

Verdade. Depende do seu objetivo e do que é considerado “fugir”. De forma geral, o ideal é tirar apenas 1 ou 2 refeições por semana para comer algo fora do planejamento com moderação. Se você está fazendo uma dieta para eliminar peso e vai todo final de semana ao rodízio de pizza, não adianta.

9. Refrigerante ajuda a causar celulite?

Verdade. Ele pode ajudar, mas isoladamente não é o refrigerante que trará problemas com a celulite.

10. É permitido tomar qualquer suco natural na dieta?

Verdade. Dependendo da hora, quantidade e objetivo, o suco natural pode ser usado. Lembrando que as frutas são fontes de carboidratos, por isso devem ser consumidas de forma equilibrada.