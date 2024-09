5 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular

Purê de batata-doce laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A batata-doce é um dos alimentos mais populares entre quem busca ganhar massa muscular de forma saudável. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela oferece energia de longa duração e nutrientes essenciais para o crescimento muscular. Se você procura formas saborosas e eficientes de incluí-la na sua alimentação, confira nossa seleção com 5 receitas de batata-doce que vão turbinar o seu ganho de massa muscular e diversificar suas refeições. Purê de batata-doce laranja Ingredientes 1 kg de batatas-doces laranjas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados 1 xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto Modo de preparo Em uma travessa, coloque as batatas e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Após, retire as batatas do forno e coloque-as em uma panela. Adicione leite e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de purê. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bolo de batata-doce Ingredientes 400 g de batata-doce cozida, descascada e amassada

1/5 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar de coco

2 xícaras de chá de farinha de aveia

4 ovos

1 colher de chá essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o óleo de girassol, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de girassol e polvilhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Salada de batata-doce com frango e cogumelos Ingredientes 4 batatas-doce descascadas e picadas

Folhas de 1 ramo de alface higienizadas

400 g de cogumelos shitake laminados

shitake laminados 2 dentes de alho descascado e amassados

2 peitos de frango cortados em tiras

Suco de 1 laranja

60 g de queijo de cabra picado

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto Modo de preparo Em uma assadeira, coloque as batatas e regue com mel. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos e o alho e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as tiras de frango sobre ela e doure. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas de alface, os cogumelos e o queijo e misture. Regue a mistura com suco de laranja, azeite e vinagre e sirva em seguida. Quiche de batata-doce (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Quiche de batata-doce Ingredientes Massa 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

100 g de manteiga de castanha-do-pará gelada

1 ovo

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para polvilhar Recheio 1 kg de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada

2 berinjelas pequenas cortadas em rodelas finas

pequenas cortadas em rodelas finas 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1 cebola descascada e picada

3 ovos

100 g de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa até obter uma farofa grossa. Acrescente o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e transfira para uma forma de quiche, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos na massa com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno e reserve. Recheio Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a batata-doce e a berinjela e refogue até ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha os legumes e os tomates sobre a massa e reserve.