5 perguntas e respostas sobre alimentação para pets

Monique Rodrigues explica que, em alguns casos, é possível, porém com alguns cuidados. A veterinária explica que podemos adicionar pequenas quantidades de alimentos seguros, como pedaços de carne magra ou vegetais cozidos sem tempero, para tornar a ração mais palatável. No entanto, é importante garantir que a comida humana não ultrapasse 10% da dieta diária para evitar desequilíbrios nutricionais.

Alguns alimentos humanos podem ser seguros em pequenas quantidades, como pedaços de frango cozidos sem temperos, cenouras, maçãs (sem sementes) e abóbora. No entanto, é importante evitar alimentos condimentados, com alto teor de gordura ou açúcar, e alimentos tóxicos como chocolate, uvas, cebolas e alho.

4. É melhor optar por ração ou por comida caseira?

As rações são formuladas para fornecer uma dieta equilibrada, atendendo a todas as necessidades nutricionais dos pets. Elas passam por rigorosos controles de qualidade e são enriquecidas com vitaminas e minerais específicos. Já uma dieta de comida caseira pode não garantir esses nutrientes essenciais, a menos que seja cuidadosamente planejada com a orientação de um veterinário.

5. Como garantir que meu cão tenha uma dieta equilibrada?

A melhor maneira de garantir uma dieta equilibrada é alimentar seu pet com uma ração de boa qualidade adequada à sua idade, porte e nível de atividade. Se optar por adicionar comida caseira, faça isso sob orientação de um veterinário para garantir que todas as condições nutricionais sejam atendidas.

Por Victoria Muzi