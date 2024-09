5 lugares para visitar na cidade histórica de Catas Altas

O local é um tesouro escondido que fez parte do Ciclo do Ouro e está na rota da Estrada Real

O Ciclo do Ouro deixou muitas marcas no Brasil ao longo do século XVIII. Em Minas Gerais, as cidades históricas são heranças dessa época e guardam um extenso legado arquitetônico e cultural. Entre o chamado Circuito do Ouro, a pouco mais de 100 km a leste de Belo Horizonte, e os caminhos da Estrada Real, que se espalham do sul de Minas até Diamantina, há diversos destinos e roteiros turísticos para escolher e embarcar em uma viagem pela história.

Muito além daqueles nomes mais famosos, como Ouro Preto, Congonhas, Sabará e Mariana, por toda essa região existem outras tantas cidades para descobrir, repletas de grandes tesouros: pousadas charmosas, boa gastronomia, atrativos tocados por pequenos empreendedores, construções antigas e belezas naturais. Nas cidades de Catas Altas, Santa Bárbara, Santana dos montes e Tiradentes, reunimos uma série de experiências únicas, sempre permeadas pela boa e conhecida hospitalidade mineira.

Catas Altas

Como muitas cidades de Minas Gerais, Catas Altas começou sua história graças à exploração do ouro. Essa é inclusive a origem de seu nome, pois “catas” é um método de extração, e “altas” porque acontecia na Serra do Caraça. Com pouco mais de cinco mil habitantes, Catas Altas encanta com sua tranquilidade do interior e o belo cenário em seu entorno, a cerca de 120 km de Belo Horizonte. O seu pequeno centro histórico proporciona uma vista digna de cartão-postal para a serra, que aparece ali de forma imponente.