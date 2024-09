5 benefícios da redução do consumo de açúcar para a saúde

Nutricionista explica os efeitos no organismo após um período sem a ingestão do açúcar

O açúcar, presente em diversos alimentos do nosso dia a dia, é um vilão para a saúde quando consumido em excesso. Mas “a retirada do açúcar pode gerar alguns efeitos colaterais iniciais, como irritabilidade e ansiedade. Isso ocorre devido à alta quantidade de dopamina e endorfina liberada pelo açúcar, hormônios que proporcionam uma sensação de prazer. Ao reduzir o consumo, o corpo sente a falta dessa substância, aumentando os níveis de cortisol e causando estresse”, destaca Carol Brito, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Mesmo que o processo de adaptação possa ser difícil no começo, reduzir o consumo desse alimento é essencial e traz diversos benefícios para a saúde. Por isso, a nutricionista Carol Brito destaca 5 benefícios da redução do consumo de açúcar. Confira!

1. Melhora do humor

A redução do estresse e a normalização dos níveis hormonais contribuem para um melhor humor e bem-estar.