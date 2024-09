7 sucos verdes refrescantes para ajudar a limpar o organismo

Suco de kiwi com espinafre (Imagem: Yulia Furman | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes. Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, o que contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e promove a sensação de saciedade. A seguir, confira como preparar sucos refrescantes para ajudar a limpar o organismo!

Suco de kiwi com espinafre Ingredientes 2 kiwis descascados e picados

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1/2 pepino cortado em rodelas

1 colher de sopa de chia

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o kiwi, o pepino, o espinafre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de hortelã, a chia e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida. Suco de melancia, couve e gengibre Ingredientes 3 fatias finas de melancia descascadas

1 folha de couve-manteiga higienizada e cortada em tiras

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de sementes de linhaça

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a melancia, a couve e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o gengibre, a linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida. Suco de hortaliças Ingredientes 1/3 maço de couve-manteiga cortada em tiras

1/4 maço de alface-crespa cortada em tiras

Suco de 1 limão

1/2 pepino cortado em talos

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 talos de cebolinha cortada em rodelas

1 l de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a alface-crespa e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco de ora-pro-nóbis com linhaça Ingredientes 2 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

250 ml de água

15 folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 colher de chá de sementes de linhaça

1 colher de café de gengibre em pó

Xilitol para adoçar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. Suco de couve com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock) Suco de couve com abacaxi Ingredientes 1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de folhas de couve picadas

1 fatia de abacaxi descascada e picada

350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a salsa, a couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.