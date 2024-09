No dia 9 de setembro, é comemorado o Dia do Cachorro-Quente, uma excelente oportunidade para preparar em casa um dos sanduíches mais famosos do mundo. Esse lanche combina simplicidade e criatividade e pode agradar diversos paladares. Uma ótima chance para reunir a família e os amigos e experimentar novas versões com os ingredientes do lanche. Por isso, separamos 5 receitas diferentonas para o Dia do Cachorro-Quente que fogem das convencionais. Confira!

Cachorro-quente no palito

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

500 g de salsicha

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, o ovo, a farinha de trigo e o fubá e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o fermento em pó e misture bem. Reserve. Lave as salsichas em água fervente, corte-as ao meio e coloque enfie um palito de churrasco em cada uma delas. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, mergulhe as salsichas na massa reservada e frite no óleo quente por 3 minutos. Transfira para um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Repita o processo com todas as salsichas e sirva em seguida.