4 dicas para utilizar o preto na decoração da casa

A decoração all black é uma tendência audaciosa e sofisticada que tem ganhado espaço no mundo do design de interiores. No entanto, criar um ambiente elegante sem cair no excesso requer um toque de mestre. Segundo o arquiteto Yannick Athia, o segredo está no equilíbrio e na harmonia dos elementos. A seguir, o profissional elenca 4 dicas para você incluir essa cor na decoração do seu lar. Confira:

1. Opte por acabamentos foscos ou texturizados para a marcenaria

Na marcenaria o ideal é escolher acabamentos foscos ou texturizados (Imagens: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)

Na marcenaria, por exemplo, optar por acabamentos foscos ou texturizados pode adicionar uma sensação de profundidade ao ambiente sem torná-lo excessivamente carregado. Essa técnica pode ser utilizada tanto nos armários internos quanto nos externos, em uma área gourmet, enriquecendo o design da casa sem comprometer a estética.