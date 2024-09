Saiba quais frutas podem melhorar a qualidade do seu sono

Nutricionista explica como estes alimentos contribuem para a nutrição e relaxamento do corpo antes de dormir

A busca por uma noite de sono tranquila e reparadora é cada vez mais comum em nossa sociedade A falta de sono, ou insônia, pode ser causada por diversos fatores, como estresse, excesso de estímulos e consumo de alimentos estimulantes. No entanto, a natureza nos oferece aliados poderosos para combater esse problema: as frutas.

De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a falta de nutrientes essenciais, como o triptofano – precursor do hormônio serotonina, fundamental para um sono saudável – também pode contribuir para a insônia.

