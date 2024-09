Espaguete de abobrinha com proteína de soja e molho de tomate (Imagem: Sylvie Pabion Martin | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Quando se está busca de uma alimentação equilibrada e saudável, a inclusão de receitas ricas em proteínas é fundamental, principalmente quando seu objetivo é ganhar massa magra. Afinal, elas desempenham um papel essencial na construção e reparação dos tecidos, além de auxiliarem na manutenção da massa muscular. Por isso, veja, a seguir, 6 receitas para incluir na dieta da proteína! Espaguete de abobrinha com proteína de soja Ingredientes 2 abobrinhas

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada

1 xícara de chá de molho de tomate

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente Modo de preparo Em um recipiente, hidrate a proteína de soja texturizada em água quente por cerca de 10 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto. Adicione a proteína de soja hidratada à panela e refogue até que esteja bem incorporada com a cebola e o alho. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe o molho cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Reserve. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lave bem as abobrinhas e corte-as em formato de espaguete usando um espiralizador de legumes. Em uma panela com água fervente e sal, coloque o espaguete de abobrinha e deixe por 1 minutos, apenas para amolecer levemente. Após, escorra e passe em água gelada para manter o macarrão al dente. Em pratos individuais, sirva o espaguete de abobrinha com o molho proteína de soja.

Tofu grelhado com legumes e molho de tahine Ingredientes 200 g de tofu firme

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de molho de soja com baixo teor de sódio

1 cenoura cortada em palitos

1 abobrinha fatiada

1/2 pimentão vermelho fatiado

2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

Gergelim e coentro fresco para decorar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte o tofu em fatias grossas e tempere com molho de soja, sal e pimenta. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe as fatias de tofu por aproximadamente 4 minutos de cada lado até dourar. Reserve. Na mesma frigideira, adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os vegetais estejam macios, mas ainda crocantes. Enquanto isso, prepare o molho misturando o tahine, o suco de limão e o mel em um recipiente pequeno até obter uma consistência homogênea. Para montar o prato, disponha o tofu grelhado em uma travessa, adicione os legumes ao redor e regue tudo com o molho de tahine. Finalize com gergelim e coentro fresco e sirva. Omelete de claras com espinafre e queijo cottage Ingredientes 6 claras de ovos

1 xícara de chá de espinafre fresco picado

1/4 de xícara de chá de queijo cottage

1 tomate picado

1/4 de cebola picada

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, bata as claras de ovos com um garfo até ficarem homogêneas. Tempere com sal e pimenta. Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue por 2 minutos. Acrescente o espinafre picado e cozinhe até que murche.

Despeje as claras batidas sobre o espinafre e cozinhe em fogo baixo até que as bordas comecem a firmar. Espalhe o queijo cottage sobre metade da omelete e adicione o tomate picado por cima do queijo. Dobre a outra metade do omelete sobre o recheio. Cozinhe até que a omelete esteja completamente cozido. Transfira para um prato e sirva quente. Bowl de quinoa com frango e vegetais Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes natural

2 filés de frango cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 cebola picada

1 cenoura cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

Suco de 1 limão

Sal, salsa e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, lave bem a quinoa em água corrente. Em seguida, transfira pra uma panela e adicione o caldo de legumes. Leve para ferver em fogo médio. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo a quinoa por aproximadamente 20 minutos, ou até que esteja macia e os grãos tenham absorvido o líquido. Reserve. Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite de oliva em fogo médio. Adicione o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que esteja dourado. Retire o frango da panela e reserve.

Na mesma panela, adicione o restante do azeite de oliva e refogue o alho e a cebola em fogo médio até ficarem macios e levemente dourados. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão vermelho. Cozinhe até que os legumes estejam macios. Tempere os vegetais com sal, pimenta-do-reino e suco de limão e misture bem. Para montar, coloque a quinoa cozida no fundo de uma tigela. Em seguida, adicione os vegetais refogados e o frango cozido por cima. Sirva em seguida. Brownie proteico de chocolate (Imagem: Yuphayao Pooh’s | Shutterstock)