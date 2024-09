Horóscopo do dia: confira a previsão de 6/9 para os 12 signos

Nesta sexta-feira, o lado sentimental dos signos estará mais aflorado, despertando uma necessidade maior de compreender as próprias emoções e as dos outros. Com as energias celestes em constante mudança, também será essencial focar no crescimento interior para garantir colheitas positivas no futuro. A seguir, confira o horóscopo do dia e veja a previsão de 6/ 9 para os 12 signos e descubra como aproveitar as energias dos astros!

Áries

O ariano terá mais habilidade para compreender o outro e com isso poderá harmonizar as relações (Imagem: Stockway | Shutterstock)

Apesar da tendência a mal-entendidos e conflitos no ambiente familiar, no dia de hoje você tende a ter maior habilidade para compreender o outro e, com isso, poderá harmonizar as relações, especialmente na vida afetiva. Tende a ser um dia em que você se sentirá mais disponível para cuidar do outro, mas também para ser cuidada(o) da mesma forma.