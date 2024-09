Confira dicas para estimular a libido do casal no Dia do Sexo

Em 6 de setembro, celebra-se o Dia do Sexo, uma chance para discutir os benefícios que essa prática traz para os casais. Também é uma oportunidade para lembrar a importância do consentimento nos momentos de prazer. E a melhor forma de fazer isso é conversando com o(a) parceiro(a) para entender o que agrada e une os dois. Além disso, alguns produtos naturais como óleos essenciais podem dar uma ajudinha na “hora H”.

Coisas que não podem faltar nos momentos de sedução

Segundo a sexóloga Fernanda Purificação, a criação de uma conexão é essencial para que você possa estar inteiro consigo e na mesma sintonia do(a) parceiro(a). “Explorar a criatividade, erotizar a relação, estar aberto a experimentar novas coisas são ações que podem manter a relação sexual interessante e muito mais prazerosa — lembrando novamente: consentindo sempre”, afirma.

