Entenda para que serve e quando usar a touca de cetim

A touca de cetim voltou a ficar em foco depois do início do programa Estrela da Casa, em que os participantes estão sempre sob vigilância das câmeras e devem exibir seus talentos, além de revelar seus hábitos pessoais, incluindo cuidados com a aparência. Desde o começo do confinamento, a touca de cetim tem sido um acessório frequente, usado por MC Mayarah e Leidy Murilho.

Para explorar os benefícios dessa peça, Elizabeth Borgo, tricologista e terapeuta capilar, detalha os efeitos, segredos e recomendações sobre o uso da touca de cetim. Confira a seguir!

