Dia da Amazônia: 7 dicas para preservar o meio ambiente

O dia da Amazônia chama a atenção para o cuidado com o meio ambiente (Imagem: Curioso.Photography | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, homenageia a criação da Província do Amazonas, em 1850. Além disso, o Dia da Amazônia tem como objetivo promover reflexões sobre a maior reserva natural do mundo e a importância da preservação do meio ambiente. A Amazônia é um dos patrimônios naturais mais valiosos da humanidade. Com sete milhões de quilômetros quadrados, sendo cinco milhões e meio de florestas, o bioma é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e a conservação dos recursos hídricos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostrou que 98% dos brasileiros se dizem preocupados com o meio ambiente. Dentre eles, 77% estão muito preocupados, 17% se dizem mais ou menos preocupados e 4%, pouco preocupados.

Um dos caminhos para a sustentabilidade Dentre os pontos mais importantes voltados a este tema está a energia. Uma das pautas ambientais mais discutidas é o uso de energia renovável. O acesso universal a serviços energéticos é um dos objetivos da ONU (Organizações das Nações Unidas) até 2030, e a energia solar é a principal aposta. Há cada vez mais investimentos para que a energia limpa, sobretudo a energia solar, seja utilizada em território nacional. Segundo o fundador da energytech Juntos Energia, José Otávio Bustamante, a democratização do acesso à energia limpa é um assunto de grande importância. “Além de reduzir os impactos no meio ambiente e nas mudanças climáticas, a tecnologia de energia compartilhada promove uma redução significativa na conta de luz todos os meses, sem necessidade de instalações de placas fotovoltaicas ou taxas de adesão […]”, diz. A energia solar é uma das principais maneiras de ajudar a preservar o meio ambiente (Imagem: anatoliy_gleb | Shutterstock)

Outras maneiras de ajudar a preservar o planeta Diante disso, se você está se perguntando como pode contribuir para a preservação do meio ambiente no dia a dia, aqui estão 7 atitudes simples que podem ajudar: 1. Considere o uso de energia solar Nesta modalidade, o sol é utilizado como fonte primária de geração de energia, o que ajuda a conter os impactos das mudanças climáticas e a preservar o meio ambiente. Além disso, diferente de outras fontes de energia, a energia solar é inesgotável, reduzindo os impactos na natureza. 2. Separe o lixo Separar o lixo seco do lixo orgânico é uma atitude simples que todo mundo pode adotar em casa. Isso facilita a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, e reduz os impactos dos resíduos em relação à contaminação do meio ambiente.

3. Reaproveite Lembre-se: quando falamos em lixo, não existe jogar “fora”, pois o “fora” é nosso planeta. Portanto, consuma com consciência e reaproveite o que for possível. Muitas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros fins e que podem durar muitos anos. Use a criatividade para evitar o aumento de lixo no planeta. 4. Reduza o uso de plásticos Sabe aquela sacolinha que pegamos no supermercado para levar as compras para casa? Ela pode levar até 1.000 anos para se decompor na natureza. O plástico é um material que leva muito tempo para se decompor, e nem todo material plástico pode ser reciclado. Por isso, quando utilizar itens feitos com esse material, prefira os que podem ser reaproveitados ou reciclados. E no dia a dia adote o uso de alternativas, como sacolas de pano ou papelão para carregar as compras.

5. Não desperdice água A escassez de água já é um problema real no nosso planeta. Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. Além disso, a redução do volume disponível de água pode impactar em falta de alimentos e outros desdobramentos no futuro. Portanto, faça sua parte com atitudes simples, como reduzir o tempo de banho, reaproveitar a água da chuva e da máquina de lavar, e utilizar baldes em vez de mangueiras para lavar calçadas, veículos e quintais, são algumas das possibilidades. 6. Opte por transporte sustentável Sempre que possível, use transporte público, bicicleta ou caminhe, isso ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes. No entanto, se precisar utilizar o carro, tente optar por carona ou veículos elétricos.