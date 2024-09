8 dicas para proteger a saúde das fumaças das queimadas  

Para proteger a saúde das fumaças das queimadas, fique dentro de casa com portas e janelas fechadas. Procure abrigo em outro lugar caso não tenha ar condicionado e estiver muito quente para ficar dentro de casa com o ambiente fechado.

Evite aumentar a poluição do ar dentro de casa: não acenda velas, nem utilize fogões a gás, propano, lenha ou lareiras. Também é importante evitar sprays aerossóis, frituras, o preparo de carnes assadas e o uso de produtos de tabaco. Além disso, procure não usar aspirador de pó, pois todas essas atividades podem agravar a qualidade do ar interior.

As crianças e animais de estimação devem ficar em locais seguros e que não tenham contato com as cinzas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Proteja as crianças e os animais de estimação

As crianças não devem ajudar nos trabalhos de limpeza e não devem brincar nas cinzas. Higienize os brinquedos antes de deixar as crianças brincarem, para evitar que entrem em contato com as cinzas. Mantenha os animais de estimação longe de locais contaminados.

6. Cuidado com pessoas com a saúde vulnerável

Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, incluindo asma, idosos, crianças e mulheres grávidas devem tomar precauções especiais com as cinzas. Evitando estar em contato com elas ou sair de casa no momento de maior fumaça.