5 práticas para avaliar o desempenho dos funcionários

O desempenho dos funcionários é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Ele reflete não apenas a eficiência e a produtividade individual, mas também o impacto coletivo no alcance dos objetivos empresariais. Por isso, é muito importante saber como avaliar essa atuação. A seguir, veja algumas dicas que vão te ajudar no processo:

1. Feedback contínuo

Em vez de avaliações anuais isoladas, o feedback contínuo permite que os funcionários recebam orientações regulares sobre seu desempenho. Isso ajuda a corrigir problemas rapidamente, mantém os colaboradores alinhados com as metas da empresa e promove o desenvolvimento profissional de forma mais eficaz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É importante que o funcionário tenha sempre um feedback, independente do resultado ser bom ou ruim. Cada equipe deve ter o retorno do seu líder de acordo com suas demandas”, aconselha Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da Payleven.