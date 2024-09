5 orações para o Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá

Fortalecer sua fé com orações dedicadas a Madre Teresa é uma ótima maneira de se conectar com a devoção e a compaixão (Imagem: Vivida Photo PC | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Agnes Gonxha Bojaxhiu, conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em 26 de agosto de 1910, na atual Macedônia. Com apenas 18 anos, sentiu o chamado para a vida religiosa e se tornou freira, mudando-se para a Índia, onde se dedicou ao ensino. Porém, foi nas ruas de Calcutá que encontrou sua verdadeira vocação: ajudar os mais necessitados. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que se espalhou por todo o mundo, sempre focada no cuidado dos pobres, doentes e moribundos. Santa Madre Teresa faleceu em 5 de setembro de 1997, e esta data foi escolhida para sua celebração, honrando sua vida dedicada à caridade e ao amor incondicional. Por isso, confira abaixo cinco orações para o Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, que trazem à tona sua devoção, fé e compromisso inabalável com os mais vulneráveis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Louvor à Madre Teresa de Calcutá Quero louvar a vós Madre Teresa de Calcutá, por olhar pela minha família, pelos meus amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola, de passeio, pelo meu amado e por todas as pessoas que necessitam de uma bênção urgente. Vossa caridade e bondade são tão abençoadas que purificam o meu coração e a minha alma. Faz-me um fiel cristão, cheio de amor para oferecer, assim como vós, Madre Teresa, pois serei eternamente grato por essa luz divina. Madre Teresa de Calcutá, olhe por mim, para que eu seja digno de vossa misericórdia. Amém!

Oração de intercessão à beata Beata Teresa de Calcutá, tu permitiste ao sedento amor de Jesus na Cruz tornar-se uma chama viva dentro de Ti.

Chegaste a ser luz do Seu amor para todos. Obtém do coração de Jesus… (pedir aqui a graça). Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser,

tão completamente que a minha vida também possa irradiar a Sua luz e amor para os outros. Amém!

Oração de agradecimento e pedido de intercessão Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agradecemo-Vos pelo dom da vida e do carisma de Santa Madre Teresa. Na vossa infinita Providência, a chamastes para dar testemunho do vosso amor entre os mais pobres da Índia e do mundo. Ela soube fazer bem aos mais necessitados porque reconheceu em cada homem e mulher o rosto do Vosso Filho. Dócil ao Vosso Espírito, tornou-se a voz suplicante dos pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Acolhendo o grito de Jesus na cruz “tenho sede”, Madre Teresa dessedentou a sede de Jesus na Cruz, realizando as obras do amor misericordioso. Pedimo-Vos, Santa Madre Teresa, mãe dos pobres, a Vossa particular intercessão e a Vossa ajuda, aqui, na cidade do Vosso nascimento, onde era a Vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimento nos sacramentos da Iniciação Cristã; aqui ouvistes as primeiras palavras da fé na própria família e na comunidade dos fiéis; aqui começastes a ver e a conhecer as pessoas necessitadas, os pobres e os humildes; aqui aprendestes com os próprios pais a querer bem aos mais necessitados e a ajudá-los; aqui, no silêncio da igreja, ouvistes a chamada de Jesus para O seguir, como religiosa, nas missões. Daqui, Vos pedimos: intercedei junto de Jesus para que também nós obtenhamos a graça de estar vigilantes e atentos ao grito dos pobres, daqueles que estão privados dos seus direitos, dos doentes, dos marginalizados, dos últimos. Alcançai-nos a graça de Vos ver nos olhos de quem nos olha porque precisa de nós. Orações à Madre Teresa ajudam a renovar a fé e a esperança nos corações (Imagem: Rocketclips, Inc. | Shutterstock)