6 receitas nutritivas com mandioca para o almoço

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, cubra com água, coloque sal e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e retire as fibras da mandioca. Transfira-a para um recipiente e reserve.

Pensando nisso, abaixo, selecionamos algumas receitas irresistíveis com mandioca para você incluir no seu cardápio. Confira:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o amido de milho e mexa para incorporar. Reduza o fogo, acrescente o leite de coco e misture até engrossar. Por último, coloque o creme de leite e mexa por mais 5 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e despeje o molho sobre a mandioca. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, cubra com água e sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e reserve a água do cozimento. Em um liquidificador, coloque a mandioca e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma travessa, coloque metade do purê e cubra com a carne moída. Disponha o restante do purê sobre a carne e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Em uma panela, coloque a mandioca e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e leve a mandioca à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o camarão e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne-seca e refogue por 5 minutos. Coloque a mandioca, a água do cozimento e o coentro e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Após, retire a mandioca da geladeira e rale. Disponha em um recipiente, junte o queijo e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Faça uma camada com metade da mandioca, cubra com o camarão e finalize com o restante da mandioca. Pressione com uma espátula e frite até dourar. Vire para dourar o outro lado e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com coentro picado.

Bacalhau gratinado com creme de mandioca

Ingredientes

1 kg de bacalhau em postas dessalgado

em postas dessalgado 1 xícara de chá de azeite

1 kg de mandioca descascada e cozida

200 ml de leite de coco

200 g de iogurte natural desnatado

6 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

100 g de azeitonas pretas sem caroço

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o bacalhau. Na mesma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere a mandioca esfriar. Em um liquidificador, bata a mandioca até obter uma mistura homogênea e transfira para um recipiente. Adicione o leite de coco, metade do iogurte e o sal e mexa até obter um creme. Reserve.