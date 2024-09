4 livros infantis para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo

A Bienal do Livro de São Paulo é uma ótima oportunidade de incentivar o hábito de leitura nas crianças (Imagem: Dusan Petkovic | Shuttestock) Crédito: EdiCase

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá no Anhembi de 6 a 15 de setembro. Esta feira é uma verdadeira celebração da cultura, oferecendo aos visitantes a chance de descobrir novos mundos e expandir seus horizontes literários. Também é uma excelente oportunidade para incentivar o hábito da leitura nas crianças e promover o amor pelos livros desde cedo. Com uma programação rica em atividades e lançamentos, a Bienal promete atrair leitores de todas as idades e interesses. A seguir, confira 4 livros infantis para conhecer na Bienal Internacional do Livro de São Paulo! 1. A carta de Verdelis No livro 'A carta de Verdelis', conhecemos os Pequenos Marcianos, seres que sofreram mutações para se adaptarem ao ambiente em transformação (Imagem: Reprodução digital | Arte do Tempo Editora)

A obra de ficção científica é voltada para leitores a partir dos 9 anos e apresenta os Pequenos Marcianos, personagens encantadores que sofreram mutações para se adaptar a um ambiente em constante transformação. Eles nos mostram uma visão em que a tecnologia e a natureza coexistem em perfeita harmonia e a consciência humana vive em sintonia com todos os seres vivos. Os Pequenos Marcianos nos convidam a sonhar com um futuro em que a mais avançada tecnologia brota da própria natureza, como uma flor futurista em um jardim cósmico. As ilustrações do livro, baseadas em esculturas de cerâmica criadas e transformadas por Vanessa em modelos autorais de inteligência artificial, dão vida a esse mundo no qual não existe diferença entre o que é high-tech e o que é orgânico – tudo faz parte da mesma teia da vida. 2. Mercedes bailarina Em ‘Mercedes Bailarina’, Mercedes mostra que os sonhos podem se tornar realidade (Imagem: Reprodução digital | Arte do Tempo Editora)

Com pé no chão, Mercedes voou pelo mundo, pioneira e revolucionária. Suas sapatilhas de pano desenharam passos que ecoam até hoje. Inspirada pela sua fé e determinação, Mercedes Baptista fez história ao integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 1948. Com graça e força, ela trouxe elementos de suas raízes afro para o balé clássico, enchendo os palcos de beleza e significado. Esta é a história de uma menina que ousou acreditar nos seus sonhos e provou que o talento não tem barreiras. Conheça os passos desta artista que continua a inspirar todas as crianças a seguirem seus corações e dançarem em busca dos seus próprios sonhos. 3. Avenida dos Baobás Em ‘Avenida dos Baobás’, o leitor vai se deparar com lendas, crenças e memórias dos antigos povos africanos (Imagem: Reprodução digital | Viajante do Tempo Editora)

Esta obra celebra a Avenida dos Baobás, em Madagascar, onde fileiras de gigantes com raízes profundas e troncos imponentes se erguem como guardiões de mistérios ancestrais. Seus troncos enrugados e folhas em forma de estrela sussurram lendas antigas ao vento, enquanto a luz do sol confere um brilho encantado ao cenário. Neste espaço mágico, o tempo se estica a cada passo e nos conecta com grandes reflexões. Com a poesia envolvente de Otávio Júnior e a exuberante arte de Isabela Santos, cada página revela lendas, crenças e memórias dos antigos povos africanos por meio de versos cativantes e ilustrações vibrantes, também nos instiga a pensar sobre o presente e como será o nosso futuro. 4. Capi: A capivara ansiosa No livro ‘Capi: A capivara ansiosa’, Capi se muda para as margens do rio Amazonas e precisa se adaptar à nova vida (Imagem: Reprodução digital | Enigma do Tempo Editora)