4 dicas de yoga para converter estresse em bem-estar

Com 72% dos brasileiros sofrendo de estresse no trabalho, segundo dados da ISMA-BR (International Stress Management Association no Brasil), é urgente encontrar maneiras de transformar esse sentimento em algo positivo. O conceito de estresse positivo, associado ao yoga, tem ganhado força como uma estratégia eficaz para converter os efeitos do estresse em benefícios para a saúde, promovendo bem-estar e equilíbrio na vida diária. Sendo assim, abaixo veja como transformar algo tradicionalmente visto como negativo em um fator benéfico!

O que é o estresse positivo?

O estresse positivo se refere a um tipo de “estresse controlado” que ajuda a trazer motivação. Diferentemente do estresse negativo, que pode causar ansiedade e problemas de saúde, o positivo é benéfico, pois estimula a performance. Ele também pode ser usado no campo físico, “estressando” — ou tensionando — as articulações de forma controlada para estimulá-las e melhorar a sua mobilidade, uma técnica particularmente presente no yoga.

O estresse positivo no yoga

De acordo com o criador do Método Kaiut Yoga, Francisco Kaiut, o estresse positivo é usado no yoga para estimular a mobilidade e prevenir lesões articulares.