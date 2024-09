10 hábitos que você deve evitar para prevenir a ansiedade 

Na busca por uma vida mais leve, tranquila e sem ansiedade, alguns hábitos corriqueiros podem ser prejudiciais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo, com 9,3% da população brasileira convivendo com a ansiedade.

Já o levantamento “Panorama da Saúde Mental”, realizado pelo Instituto Cactus e pela empresa de coleta de dados e pesquisas AtlasIntel, aponta que 68% dos brasileiros adultos entrevistados se sentem nervosos, ansiosos ou muito tensos. Apesar do número alarmante, o estudo indica ainda que a maioria (55,8%) das pessoas não procura ajuda para lidar com questões que envolvem transtornos de ansiedade.

Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e ao incentivo de cuidados com a saúde mental, é uma data que reforça a importância deste olhar atento para assuntos de saúde da mente. Para Camila Araújo, profissional da área de Psicologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o processo psicoterapêutico é importante para o autoconhecimento do paciente.