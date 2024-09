5 receitas práticas e saborosas com bacon

Retire as batatas do forno, corte ao meio (no sentido do comprimento) e, com cuidado, retire o interior, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Em uma tigela, misture a polpa da batata com o creme de leite, metade do queijo cheddar, o bacon (reserve um pouco para decorar) e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Lave bem as batatas e faça furos com um garfo em toda a sua superfície. Enrole cada batata em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Enquanto as batatas assam, frite o bacon em uma frigideira, em fogo médio, até ficar crocante. Escorra em papel-toalha.

Recheie as cascas das batatas com essa mistura, cubra com o restante do queijo cheddar e leve ao forno por mais 10 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Decore com o restante do bacon e sirva quente.

Bruschetta de bacon e tomate

Ingredientes

1 baguete ou pão italiano cortado em fatias finas

200 g de bacon cortado em tiras

2 tomates picados

picados 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 alho inteiro descascado

Queijo parmesão ralado, folhas de manjericão fresco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as tiras de bacon em uma frigideira e frite em fogo médio até ficarem crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Em uma tigela, misture os tomates picados, o alho picado, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e manjericão. Reserve.

Coloque as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos, ou até ficarem levemente douradas. Retire o pão do forno, esfregue o alho inteiro sobre cada fatia, coloque uma porção da mistura de tomate e cubra com pedaços de bacon crocante. Polvilhe queijo parmesão por cima, se desejar, e sirva imediatamente.